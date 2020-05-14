Озвучить небольшой текст и сделать ролик

Два оператора, зеркалки. Смонтировать хай лайт на 2-3 минуты И основной фильм из 4 сюжетов: Подготовка невесты,выкуп, покатушки,кафе на выходе около 2 часов,смотря по материалу На входе ,соответственно, целый день,с двух камер Наложить музыку Материал через я.диск В заявке укажите ссылки на ваши ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример здесь: http://www.youtube.com/watch?v=V1unEV49OCk
Исходные данные: текст для озвучивания (в начале), поздравления родственников
Поздравления "звезд" нужно заменить на другие. Их необходимо найти самостоятельно.
Сроки:
14.05.20.00 - промежуточный результат
14.05.23.00 - будут готовы поздравления родственников
16.05.20.00 - окончательный результат
Рассмотрю все предложения, в том числе и с большим бюджетом
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