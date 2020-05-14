Озвучить небольшой текст и сделать ролик

$100
ВидеомонтажЗакрыт3 заявки181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пример здесь: http://www.youtube.com/watch?v=V1unEV49OCk

Исходные данные: текст для озвучивания (в начале), поздравления родственников

Поздравления "звезд" нужно заменить на другие. Их необходимо найти самостоятельно.

Сроки:

14.05.20.00 - промежуточный результат

14.05.23.00 - будут готовы поздравления родственников

16.05.20.00 - окончательный результат

Рассмотрю все предложения, в том числе и с большим бюджетом

10 лет назад
whitebear1
Виталий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Монтаж свадьбы, ролик+основной фильм

    Два оператора, зеркалки. Смонтировать хай лайт на 2-3 минуты И основной фильм из 4 сюжетов: Подготовка невесты,выкуп, покатушки,кафе на выходе около 2 часов,смотря по материалу На входе ,соответственно, целый день,с двух камер Наложить музыку Материал через я.диск В заявке укажите ссылки на ваши ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется рекламный ролик

    $250

    Привет, мне нужна помощь специалиста мне нужно два рекламных ролика: 1. Веб студия 2. Реклама на мониторах Четкого сценария и понимания у меня нету (( так как только хочу попробовать такой продукт Уважаемые специалисты жду вашего отклика P.S. ...

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать рекламный ролик 15-30 сек

    $100

    http://go.mail.ru/search_video?q=%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8#s=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%40Mail.Ru&amp;sig=fec73a227c&amp;d=2060435364 Или http://go.mail.ru/search_video?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8#s=Youtube&amp;sig=0f92b360df&amp;d=1052303835 или http://go.mail.ru/search_video?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8#s=Youtube&amp;sig=b731f97ebc&amp;d=73229376 или http://go.mail.ru/search_video?q=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8#s=Rutube&amp;sig=1117df6a3c&amp;d=940374617 или http://go.mail.ru/search_video?q=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8#s=Youtube&amp;sig=faa0aacfbf&amp;d=3913478682 Суть в том что нужно 3 ролика рисованых или мультимедийных, всё равно по 30 секунд Максимум рекламмы такси сделать на подобие, что в сылках Выше. Сюжет и сценарий пришлю с кем договоримся за каждый ролик ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Монтаж фото слайд-шоу

    Хочу поздравить отца с 60-летием. Нужно сделать слайдшоу, предварительно согласовав музыку (на youtube заливаться не будет). 77 фотографий залиты на dropbox. Работа должна быть готова до 18 МСК 10 мая. Пожалуйста в заявках пишите стоимость ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработка видео

    Добрый день! Необходимо: вырезать в начале небольшой кусок видео (общая длительность ролика 1:48) вставить открывающую и закрывающую заставки (они готовы) Результат: ссылка на готовый ролик в формате МР4 Срок: 09.05.2014. От вас: 2-3 примера на готовые аналогичные проекты Условия работы: оплата по факту выполненной ...

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Видео для свадьбы

    Добрый времени суток, необходимо сделать видео для свадьбы о молодожёнах. Видео должно быть в виде "love-story". Из материалов есть фотографии, видео ролики с GoPro и выбрана музыка (house). Видео ролики при необходимости могу нарезать сам.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Записать видео презентацию продукта (можно ENG)

    $250

    Спроектировать и записать видео презентацию продукта (программы) на русском и английском языках (возможно только на русском или только на английском). Длительность 3-4 минуты. В процессе презентации необходимо записывать видео с экрана компьютера (возможно также наложить ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Видеомонтаж роликов

    Требуется специалист по видеомонтажу для нового проекта "Сделано в NY": www.sdelanovny.com По ссылке - примеры роликов, которые нужно будет делать на постоянной основе. Только они будут короче - приблизительно по 15 минут еженедельно. Монтаж должен быть более ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад