Нужно создать ролик 2-3мин.

Требуется специалист по видеомонтажу для нового проекта "Сделано в NY": www.sdelanovny.com По ссылке - примеры роликов, которые нужно будет делать на постоянной основе. Только они будут короче - приблизительно по 15 минут еженедельно. Монтаж должен быть более ...