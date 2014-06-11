Нужно создать ролик 2-3мин.

Хочу поздравить отца с 60-летием. Нужно сделать слайдшоу, предварительно согласовав музыку (на youtube заливаться не будет). 77 фотографий залиты на dropbox. Работа должна быть готова до 18 МСК 10 мая. Пожалуйста в заявках пишите стоимость ...
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Для сайта ремонт часов нужно создать ролик 2-3 мин.О компании о преимуществах.
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