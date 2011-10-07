Курсовая по социологии, теория

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"Сущность формационного и цивилизационного подходов в исследовании общественных систем"

Во введении: (чётко) Объект исследования предмет исследования цель(цели) задачи гипотеза в заключении: выводы

Курсовая теоретическая

Объем 27-30 страниц

Срок 7 дней

14 лет назад
bal2007
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Была
6 лет назад

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