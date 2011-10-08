Курсовая по экономике

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Закрыт5 заявок174 просмотра

Состоит из теоретической и практической части (данные по предприятию есть).

Подробности в личку.

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14 лет назад
SurkovDD
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

izolta
Любовь 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$30
7 дней
Взяла срочную курсовую и пропала...

Заявки фрилансеров

izolta
Любовь 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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