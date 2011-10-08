Курсовая работа. Маркетинг.

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Доброго дня! Во вложенном файле методичка для выполнения работы. Делать нужно все строго по заданию. Жду Ваших предложений с указанием цены и сроков.
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