Реферат по философии

Здравствуйте.

Нужно написать реферат на тему: Концепция нового индустриального общества Д.К. Гэлбрейта.

1. Объем - 22 стр., без списка литературы.

2.Формат - MSWord, шрифт - Times New Roman, кегль -14, интервал 1,5

3.В тексте обязательно должны быть ссылки на источники, которые должны быть в списке использованной литературы.

4. Использовать литературу: если уместно - терминологические словари; учебники; книги-публицистики; саму книгу Гэлбрейта "Новое индустриальное общество" - обязательно (предоставлю в электронном виде), статьи серьезных научных журналов - обязательно.

5. Оформление в соответсвии со стандартами (образцы предоставлю)

6. Содержание реферата должно быть научным, дискуссионным, интересным и уникальным.

7. Максимальный срок исполнения - 7-10 дней

8. Быть готовым к доработке замечаний если таковые возникнут.

Оплата сразу.

Спасибо.