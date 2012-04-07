Реферат по философии

Курс: 3 Предмет: Вычислительные машины, системы и сети. Тема: см.вложение Требования: см.вложения, работы расписать подробно с пояснениями. номер зачётки: 003-Б Есть 2 готовые аналогичные работы (другой вариант) Срок: до 30 марта
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Здравствуйте.
Нужно написать реферат на тему: Концепция нового индустриального общества Д.К. Гэлбрейта.
1. Объем - 22 стр., без списка литературы.
2.Формат - MSWord, шрифт - Times New Roman, кегль -14, интервал 1,5
3.В тексте обязательно должны быть ссылки на источники, которые должны быть в списке использованной литературы.
4. Использовать литературу: если уместно - терминологические словари; учебники; книги-публицистики; саму книгу Гэлбрейта "Новое индустриальное общество" - обязательно (предоставлю в электронном виде), статьи серьезных научных журналов - обязательно.
5. Оформление в соответсвии со стандартами (образцы предоставлю)
6. Содержание реферата должно быть научным, дискуссионным, интересным и уникальным.
7. Максимальный срок исполнения - 7-10 дней
8. Быть готовым к доработке замечаний если таковые возникнут.
Оплата сразу.
Спасибо.
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