Курсовая по логистике

$45
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки161 просмотр
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Нужно выполнить курсовую работу по логистике на примере какой-либо организации г. Санкт-Петербург (теория+практика). Можно вымышленной.

Работы предполагают обязательное составление отчетов.

Тема: Методы прогнозирования и планирования затрат в логистических системах

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Срок исполнения до 6 дней.

Методичек нет!

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vulpekula
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$45
5 дней
Все как всегда просто отлично. Вовремя и качественно. По работам Людмилы ни одного вопроса, ни одной претензии!
Спасибо за интересный проект. Все, как всегда, на высоте!