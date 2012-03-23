Курсовая по 1С Предприятие

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка212 просмотров
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тема курсовой "Цены, товары и услуги в системе 1С Предприятия". (это даже курсовой назвать сложно, какойто отчёт...)

Есть 2 записки с примерами как делать. http://www.fayloobmennik.net/1686782

Бюджет 30$! Срок 2 дня!

12 лет назад
kotdg
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dafin
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Заказ был выполнен очень быстро. Очень доволен результатом, с первой попытки и все в точку!=)
Очень понравилось работать с Василием, предоставил весь необходимый материал, отлично разъяснил требования, с оплатой все отлично! все гуд! )) рекомендую!
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