Курсовая по 1С Предприятие

Тема: Метод динамического программирования в задачах бизнес-планирования. На примере организации. Объём: 35 стр. Срок: 3-4 дня. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы. Условия выполнения работы: - оплата по факту проверки работы; - если у вас нет положительных отзывов, то ...