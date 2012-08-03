Дипломная педагогика

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Предмет, дисциплина: педагогика

Тема работы: Развитие представлений детей 6-7 лет о профессиях взрослых на материале художественной литературы

Тип работы: Дипломная

Содержание: Теория+практика

Объем работы: от 60 страниц

Срок выполнения: до 32 дней

Методичек нет

Антиплагиат от 70%

ВВедение (проблема исследования, из проблемы вытекает тема исследования "Развитие представлений детей 6-7 лет о профессиях взрослых на материале худ. лит-ры", цель иссл-ия, объект и предмет исследования, гипотеза исследования (Развитие представлений детей 6-7 лет о профессиях взрослых на материале худ. лит-ры будет происходить более успешно, если: 1...2...3...), из гипотезы вытекают задачи исслед-ия, далее описываются какие методы применялись при исследовании, далее описываются на какие методологические и теоретические основы опиралось исследование, далее научная новизна, далее практическая значимость исследования.

1. Теоретическая часть

Затронуть все понятия из названия темы

2. Практическая часть

2.1 Констатирующий (Исследование проводилось на базе ДОУ № 8 "Золотой ключик" с. Объячево, в исследовании принимало участие 25 человек:17 девочек и 8 мальчиков (имена придумать самим).

Указать методики, расписать их. Приложить бланки к методика (если предусмотрены методикой). По каждой методике составить таблицу с результатами. В конце составить сводную таблицу по всем методикам и сделать выводы. В выводах можно привести 1-2 конкретных примера ответов детей.

2.2. Формирующий эксперимент.

Составить методический план на цикл занятий по развитию у детей 6-7 лет представлений о профессиях взрослых на материале художественной литературы в соответствии с Программой Васильевой

(6-8 занятий). Расписать конспекты занятий.

2.3. Итоговый эксперимент.

Методики такие же как и в констатирующем. так же составить таблицы, указанные выше. Сделать выводы.

Заключение

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
MariyaUA
Мария 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$150
21 день
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