Курсовая, интернет зависимость у детей

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курсовая, объем 30стр.
тема: интернет кампутерная зависимость у детей младших класов и дошкольников ( нужно описать игры/у с деревянными кубиками , пример пришлю )
больше младшекласников
суть – вывесть ребенка из зависимости игрой
из кубиков клеются фигурки типа как в тетрисе а за тем ребенку нужно собрать из них ровный квадрат (заказчик будет эти кубики делать)
это теоретическая работа.
Предлагайте цену.
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