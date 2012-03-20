Курсовая, интернет зависимость у детей

курсовая, объем 30стр.

тема: интернет кампутерная зависимость у детей младших класов и дошкольников ( нужно описать игры/у с деревянными кубиками , пример пришлю )

больше младшекласников

суть – вывесть ребенка из зависимости игрой

из кубиков клеются фигурки типа как в тетрисе а за тем ребенку нужно собрать из них ровный квадрат (заказчик будет эти кубики делать)

это теоретическая работа.

Предлагайте цену.