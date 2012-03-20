Дипломная по технологии перегрузочных работ

курсовая, объем 30стр. тема: интернет кампутерная зависимость у детей младших класов и дошкольников ( нужно описать игры/у с деревянными кубиками , пример пришлю ) больше младшекласников суть – вывесть ребенка из зависимости игрой из кубиков клеются фигурки типа как ...