Диплом, менеджмент

$180
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки205 просмотров
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Тема: Проект мероприятий по повышению качества услуг (на примере гипермаркета спортивных товаров)

Объём 90 -100 страниц

В проектной части - перечень мероприятий и оценка экономической эффективности проекта

Есть методичка с описанием порядка рассчётов.

Презентация для защиты - РР 15-20 слайдов

Речь - на 5-8 минут

срок - 30-35 дней

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MariyaUA
Мария 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$200
21 день
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