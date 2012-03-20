Технология разработки программных продуктов

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Необходимо создать приложение для работы с информационной системой учета продажи продуктов питания с оптовой фирмы. С пояснительной запиской на 50 листов.

12 лет назад
aga-18
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад