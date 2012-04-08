Курсовая по гос. регулированию экономики

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема- на выбор. Оформление строго по методичке.

Литература 2008-2012 г.г.

Антиплагиат 70%

12 лет назад
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$20
3 дня
Очень положительный и опытный фрилансер. Не страшно доверить самые сложные проекты, обязательно справится.
Благодарю, за комфортное сотрудничество. Буду рада новым совместным проектам