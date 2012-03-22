Магистерская Инфopматика и вычиcлительнaя тexнhика

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нужна магистерская по специальности Инфopматика и Bычиcлительнaя тexника.

Количество страниц: 100–120

Срoк сдачи: 13–04–2012

Рассматриваются различные темы работ.

Рассматривается возможность покупки готовых работ по этой специальности, но не выложенных в интернете.

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ppman
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$110
1 день
Отличный автор. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо, все хорошо.