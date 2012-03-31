Реферат геополитика

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок175 просмотров
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Предмет, дисциплина: Геополитика

Тема работы: Геополитическое и геоэкономическое развитие стран Балтийского региона

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 13-15

Срок выполнения: до 9 дней

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Объем работы, считается вместе с титульным и списком литературы.

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
MichaelT
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
6 дней
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