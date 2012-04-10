Курсовая по ТГП

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Курсовая работа на тему Право в системе социальных норм.

25-30 листов; 20-25 источников;

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Срок 30 марта

12 лет назад
Tatisya
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$26
8 дней
Очередной проект выполнен отлично. Приятно работать с Артуром во всех отношениях. Спасибо за профессиональную работу.
Спасибо за очередной интересный заказ. Самый надежный и порядочный заказчик которого я встречал, доверять можно 100%. Всем рекомендую. Всегда рад помочь и буду рад дальнейшему нашему сотрудничеству. С уважением, Артур.