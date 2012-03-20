Диплом по праву

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Вид работы: Дипломная работа

Тема: Алиментные обязательства между родителями и детьми

Объём работы: 70–90 стр

Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)

Срок: 3–4 недели

План работы: нужен

12 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Tyron777
Аверин 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$150
20 дней