Курсовая управление инвестиционными проектами

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вариант 23. срок четверг 22 марта

12 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Umka_ru
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$40
2 дня