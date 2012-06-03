Tyron777

Аверин Tyron777

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Диплом по юриспруденции напишет преподаватель

Пишу дипломы по юриспруденции без посредников быстро и качественно, Интернет не использую. ГОСТ, 10-летний опыт (в т.ч. МГУ, МГЮА), написал около 300 дипломов. Работаю юристом с 1999, преподаю в юридических ВУЗах с 2001 года (сейчас в одном) несколько предметов, являюсь членом ГАК, с 2002 года до настоящего времени руковожу дипломниками (их было много), имею большой опыт частной практики. Учусь заочно на 3к аспирантуры. Своим студентам не пишу.

Женат, недавно родил 4-го ребенка, поэтому хочется Ваших денег.

8-910-135-02-87

[email protected]

Отзывы заказчиков

Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Магистерская Банковское право
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kogan87
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$170
10 баллов
11 лет назад
Диплом по праву
Ответственный и профессиональный автор. Работа была сделана раньше срока. Клиенту все понравилось, доработок не потребовалось (все приняли с 1 раза)
Спасибо за хороший заказ и быструю оплату дипломной работы.
Ответный отзыв
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$135
10 баллов
12 лет назад
Диплом уголовное право
Отличный диплом! Спасибо Роману.
Очень хороший заказчик. Надеюсь еще поработать. Спасибо.
Ответный отзыв
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)
$10
10 баллов
13 лет назад
Авторское право. Пприватно для Аверина Романа
Роман постоянно на связи, работу сделал качественно и в срок. Рекомендую.
Четкое задание, быстрая оплата. Спасибо. Жду еще заказов
Ответный отзыв
nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Диплом по праву
Очень довольна сотрудничеством! Всегда на связи, работу предоставил оперативно ! Качеством довольна. Большое спасибо! Буду обращаться еще! Рекомендую, как хорошего специалиста!
Все четко и оперативно. Спасибо. Буду рад сотрудничать и дальше
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