Диплом по юриспруденции напишет преподаватель

Пишу дипломы по юриспруденции без посредников быстро и качественно, Интернет не использую. ГОСТ, 10-летний опыт (в т.ч. МГУ, МГЮА), написал около 300 дипломов. Работаю юристом с 1999, преподаю в юридических ВУЗах с 2001 года (сейчас в одном) несколько предметов, являюсь членом ГАК, с 2002 года до настоящего времени руковожу дипломниками (их было много), имею большой опыт частной практики. Учусь заочно на 3к аспирантуры. Своим студентам не пишу.

Женат, недавно родил 4-го ребенка, поэтому хочется Ваших денег.

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