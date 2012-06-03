Диплом по юриспруденции напишет преподаватель
Пишу дипломы по юриспруденции без посредников быстро и качественно, Интернет не использую. ГОСТ, 10-летний опыт (в т.ч. МГУ, МГЮА), написал около 300 дипломов. Работаю юристом с 1999, преподаю в юридических ВУЗах с 2001 года (сейчас в одном) несколько предметов, являюсь членом ГАК, с 2002 года до настоящего времени руковожу дипломниками (их было много), имею большой опыт частной практики. Учусь заочно на 3к аспирантуры. Своим студентам не пишу.
Женат, недавно родил 4-го ребенка, поэтому хочется Ваших денег.
8-910-135-02-87
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$170
10 баллов
11 лет назад
Ответственный и профессиональный автор. Работа была сделана раньше срока. Клиенту все понравилось, доработок не потребовалось (все приняли с 1 раза)
Ответный отзыв
Спасибо за хороший заказ и быструю оплату дипломной работы.
$135
10 баллов
12 лет назад
Отличный диплом! Спасибо Роману.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Надеюсь еще поработать. Спасибо.
$10
10 баллов
13 лет назад
Роман постоянно на связи, работу сделал качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое задание, быстрая оплата. Спасибо. Жду еще заказов
$10
10 баллов
14 лет назад
Очень довольна сотрудничеством! Всегда на связи, работу предоставил оперативно ! Качеством довольна. Большое спасибо! Буду обращаться еще! Рекомендую, как хорошего специалиста!
Ответный отзыв
Все четко и оперативно. Спасибо. Буду рад сотрудничать и дальше