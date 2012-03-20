Отчет по практике

вот что мне нужно к отчету:

- Горизонтальный анализ;

- Вертикальный анализ;

- Анализ коэффициентов;

- Выводы, Заключение;

плюс к этому мне нужно что бы в каждая цифра была расписана откуда и как

посчитана(т.е. например 245874 (ф1,строка 210))

к письму прикладываю всю отчетность что есть!

нужно к 15 апрелю!!!

какая стоимость получается??