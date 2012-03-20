Отчет по практике

Работа должна быть выполнена строго по методическим указаниям. Тема работы: Рынок эпиляторов Объем работы: 12 страниц Срок выполнения: 22.03.12 ( в четверг выслать) можно вечером не позже 18:00 по МСК Бюджет 300 руб. Оплата в течении недели Уникальность не ...
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вот что мне нужно к отчету:
- Горизонтальный анализ;
- Вертикальный анализ;
- Анализ коэффициентов;
- Выводы, Заключение;
плюс к этому мне нужно что бы в каждая цифра была расписана откуда и как
посчитана(т.е. например 245874 (ф1,строка 210))
к письму прикладываю всю отчетность что есть!
нужно к 15 апрелю!!!
какая стоимость получается??
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