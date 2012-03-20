Диплом по логистике

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Вид работы: Диплом

Тема: Совершенствование системы закупок запасными частями

Объём работы: 70–90 стр

Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)

Срок: 3 недели

Во вложении задание на 1 главу, план к остальным главам будет присылать по мере выполнения работы

12 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$170
20 дней