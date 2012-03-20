Курсовая по основам здравоохранения

Вид работы: Дипломная работа Тема: Алиментные обязательства между родителями и детьми Объём работы: 70–90 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 3–4 недели План работы: нужен
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Товароведческий анализ изделий медицинского назначения. Делать в 2 вариантах:
1 вариант -шовный материал.
2.вариант -- изделия из латекса
Работа в себя включает:
А) Анализ медико-демографической ситуации на территории.
Б) Анализ рынка данных препаратов, характеристику производителей.
В) Собственно товароведческий анализ.
(Никаких данных пор структуре, плану и содержанию анализа сверх этого нет - МУ/ТЗ нет, объем в стр. не лимитирован -н В конце работы требуется список источников - его объем и методы получения не лимитированы. АП - от 50%. В остальном - полная творческая свобода.)
Оплата по факту на ЯД/WMR. При наличии хор. ланс-истории и портофолио возможна част п/опл.
С вас цена и срок. Пишите в проект и/или в ЛС.
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