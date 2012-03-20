Курсовая по основам здравоохранения

Товароведческий анализ изделий медицинского назначения. Делать в 2 вариантах:

1 вариант -шовный материал.

2.вариант -- изделия из латекса

Работа в себя включает:

А) Анализ медико-демографической ситуации на территории.

Б) Анализ рынка данных препаратов, характеристику производителей.

В) Собственно товароведческий анализ.

(Никаких данных пор структуре, плану и содержанию анализа сверх этого нет - МУ/ТЗ нет, объем в стр. не лимитирован -н В конце работы требуется список источников - его объем и методы получения не лимитированы. АП - от 50%. В остальном - полная творческая свобода.)

Оплата по факту на ЯД/WMR. При наличии хор. ланс-истории и портофолио возможна част п/опл.

С вас цена и срок. Пишите в проект и/или в ЛС.