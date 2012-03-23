Имеется готовая дипломная работа на тему "Правовое регулирование аренды земельных участков" План: Введение Глава 1. Понятие и правовое регулирование аренды земельных участков 1.1 Нормативно-правовое регулирование аренды земельных участков 1.2 Земельный участок как объект сделок Глава 2. Роль судебной практики в ...
Преддипломная практика - бизнес планирование
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предмет: бизнес-планирование
вид работы : преддипломная практика
требования: см. вложение + характеристика с турфирмы
объем: 15-20 стр
срок: 23 марта(утро)
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