Курсовая Бухгалтерский управленческий учет

курсовая по страноведению с практической частью начало требований работы в фотофайле. а также Заключение, литература приложения: карта и картосхемы, схема маршрутов,таблицы туристические формальности графики,диаграммы,фотографии срок4-5дней, МУ отсутствуют
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Тема-Роль учета в управлении организацией (или любая другая тема в файле по предметуБухгалтерский управленческий учет)
Можно просто теорию
Срок- 2 дня
Объем-35 стр.
Нужна готовая работа
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