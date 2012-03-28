Дипломная дизайн

$135
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Факультет:  дизайн

Предмет, дисциплина:  Проектирование

Тема работы:  Дизайн-проект частной гостиницы в стиле конструктивизм

Тип работы:  Дипломная

Содержание:  Теория

Объем работы:  60-70 листов

Срок выполнения: до  7 дней

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Kiso
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$135
5 дней
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