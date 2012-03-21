Доклад на тему Перспективы развития АЭС

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Нужен доклад примерно на 14- 20 страниц, с возможностью дальнейшего развития темы до уровня хорошего курсовика, желательно что бы специалист разбирался в теме, на выбор несколько тем 1. Управление технологическим процессом реактора АЭС на базе оборудования EMERSON с применением програмного обеспечение управления АСУТПП верхнего уровня OVATION 2. Возможность внедрения систем АСУТП на АЭС производителя NATIONSL INSTRUMENTS на базе ПО LAB WIUV 3. Внедрение инновационных технологических решений на базе АЭС ВВЭР-1000 по автоматизации технологических процессов.

В принципе устроит любая тема в этом направлении на выбор автора, перспективы развития, модернизация совершенствование атомной отрасли или что то подобное.

Тему можно выбрать не такую узкую, а более в общих чертах.

12 лет назад
Umiko
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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