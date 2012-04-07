Управление персоналом/менеджмент

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Тема "Стиль и методы работы руководителя социальной защиты"

Введение (объект, предмет, цель, задачи, актуальность)

2 главы. (теория и практика на примере Соц. защиты г. Электросталь)

Объем 30 стр + приложения.

анти — 75 %

Гонорар — 800 руб.

Срок — до 26 марта

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12 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$25
5 дней
Спасибо за отличную работу +10!
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