Курсовая по маркетингу

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курсовая по маркетингу на тему "Этапы организации маркетинговых исследований на предприятии"

практическую часть желательно сделать на примере гостиницы

12 лет назад
lipreferat
Новиков 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$20
4 дня
Благодарим за работу!
Первый раз работала с Ильмиром и могу сказать, что этот новый заказчик, очень хорошо зарекомендовал себя. Четкое задание и своевременная оплата. Желаю хорошей и плодотворной работы! "Настоящую радость приносит человеку только такой труд, который нужен и полезен другим людям." Дубов Николай Иванович (1910-1983) С уважением, Раиса:)