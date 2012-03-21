Информационный менеджмент

Тема:"Роль мобильности кадров в укреплении их конкурентоспособности". В случае необходимости, до начала работы, можно скорректировать или изменить тему, если это необходимо для положительного результата. Так же надо 5 статей (3 из них для ВАК) Срок декабрь 2012 г. Оплата в ...