Курсовая по антикризисному управлению

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Тема: антикризисное управление.

По заданию.

Срок: 1 день.

Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту проверки работы;

- для оплаты предпочитаю вебмани, если у вас яндекс.деньги, то оплату произвожу в течение нескольких дней.

12 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад