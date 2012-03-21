Отчет по преддипломной практике по менеджменту

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Необходимо сделать отчет по практике по менеджменту. Тема: Технико-экономическое обоснование проекта ремонта дорожного покрытия (на примере ГУДП. ICQ – 617334368

12 лет назад
Ekaterina87
36 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад