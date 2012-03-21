Тема "Стиль и методы работы руководителя социальной защиты" Введение (объект, предмет, цель, задачи, актуальность) 2 главы. (теория и практика на примере Соц. защиты г. Электросталь) Объем 30 стр + приложения. анти — 75 % Гонорар — 800 руб. Срок ...
Отчет по преддипломной практике по менеджменту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать отчет по практике по менеджменту. Тема: Технико-экономическое обоснование проекта ремонта дорожного покрытия (на примере ГУДП. ICQ – 617334368
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
сестринское дело тема -врачебная тайна,срокмиинмальный,30 листов:содерж,актуальность,цель,задачи,теор.часть,практ.часть,заключение,список литетатурыЗакрыт12 лет назад
- $25
Исследовательская часть для курсовой по предмету Информационный менеджментЗакрыт12 лет назад
курсовая по маркетингу на тему "Этапы организации маркетинговых исследований на предприятии" практическую часть желательно сделать на примере гостиницыЗавершен12 лет назад
- $60
Курсовая с практической частью. Дисциплина: Финансовый менеджмент Тема: "Управление кредиторской задолженностью предприятия". Разобрать на примере любого предприятия определенного региона РФ. Объем: 35л. Срок: до 15.04.12 Имеется примерный план работы с подробным описанием что, где и о чем писать. 3 главы: теория, практика, ...Завершен12 лет назад
- $100
Тема:"Роль мобильности кадров в укреплении их конкурентоспособности". В случае необходимости, до начала работы, можно скорректировать или изменить тему, если это необходимо для положительного результата. Так же надо 5 статей (3 из них для ВАК) Срок декабрь 2012 г. Оплата в ...Закрыт12 лет назад
- $15
Необходима доработка к курсовой по налогообложению. Нужно выполнить задания под п.4 и п.5 До вечера 23 мартаЗавершен12 лет назад
Нужно переделать курсовую, Все предоставлено в эл. виде. первая страница это задание вот под него надо ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен доклад примерно на 14- 20 страниц, с возможностью дальнейшего развития темы до уровня хорошего курсовика, желательно что бы специалист разбирался в теме, на выбор несколько тем 1. Управление технологическим процессом реактора ...Закрыт12 лет назад
Есть первая глава и замечания по ней необходимо устранить замечания и после поверки продолжить написание пример оформления вышлюЗакрыт12 лет назад