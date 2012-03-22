Курсовая по управлению экономикой фармации

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Тема: Анализ деятельности медицинского представителя в продвижении лекарственных средств.

Работа с практической частью.

Объём: 25 стр.

Срок: 3-4 дня.

Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.

12 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад