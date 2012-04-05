Курсовая по строительной механике

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Название предмета: Строительная механика и металлические конструкции

Тема работы: Плоские фермы

Тип работы: Курсовая работа

Количество страниц: 20-25стр +чертеж А1

Методичка есть

Срок: 7-10 дней

12 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Igor_Taran
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$45
5 дней
Понравилась работа с Игорем. Очень грамотно, аккуратно и всжатые сроки была выполнена непростая работа.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.Благодарю за сотрудничество. Рекомендую.