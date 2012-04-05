Инженер-механик, к.т.н.

Выполняю:

1. Задачи, работы по сопромату, строймеху, теормеху, ориенторовочно от 0,5 у.е. за страницу расчетов.

2. Курсовые проекты (работы) по деталям машин:

а) проектирование червячных и цилиндрических редукторов, приводов (расчеты, сборочный чертеж редуктора или чертеж общего вида привода (А1), спецификация, 3...4 рабочих чертежа деталей (А2-А4), за все от 40 y.e.);

б) расчет кривошипно-шатунных механизмов, кинематический и динамический анализ, расчет маховика (2-3 чертежа А1 + расчеты, от 25 y.e.);

в) расчет зубчатых передач, построение картины эвольвентного зацепления (в зависимости от объема от 15 wmz);

г) расчет кулачковых механизмов (расчеты+чертеж А1, от 10 y.e.);

Чертежи выполняю в AutoCad (предпочтительно) или в Компасе.

Расчеты в WebMoney.

Программирование Delphi.

Технические статьи.

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