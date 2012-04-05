Igor_Taran

Игорь Таран Igor_Taran

 
50 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Инженер-механик, к.т.н.

Выполняю:

1. Задачи, работы по сопромату, строймеху, теормеху, ориенторовочно от 0,5 у.е. за страницу расчетов.

2. Курсовые проекты (работы) по деталям машин:

  а) проектирование червячных и цилиндрических редукторов, приводов (расчеты, сборочный чертеж редуктора или чертеж общего вида привода (А1), спецификация, 3...4 рабочих чертежа деталей (А2-А4), за все от 40 y.e.);

  б) расчет кривошипно-шатунных механизмов, кинематический и динамический анализ, расчет маховика (2-3 чертежа А1 + расчеты, от 25 y.e.);

в) расчет зубчатых передач, построение картины эвольвентного зацепления (в зависимости от объема от 15 wmz);

  г) расчет кулачковых механизмов (расчеты+чертеж А1, от 10 y.e.);

Чертежи выполняю в AutoCad (предпочтительно) или в Компасе.

Расчеты в WebMoney.

Программирование Delphi.

Технические статьи.

----------------------------------------

email: [email protected]

Cell: +3 8050-874-852-3

DelphiAutoCAD
Портфолио
Отзывы заказчиков
TAN644
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Расчетно-графическая работа по сопротивлению материалов
Игорь показал себя ответственным исполнителем. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по ТММ
рекомендую
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по механике
Спасибо за отличную работу, выполненную раньше срока!
Благодарю за проект, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
einsteindiploms
Валерий 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по строительной механике
Понравилась работа с Игорем. Очень грамотно, аккуратно и всжатые сроки была выполнена непростая работа.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.Благодарю за сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Breezeblock
Горбунова 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$75
10 баллов
12 лет назад
Строительная механика
Игорь оправдал все те положительные отзывы, что имеются о нем на сайте, на все 100%. Четкое по срокам выполнение задания, всегда на связи, никаких заминок и очень ответственный подход к делу. Надеюсь на продолжение сотрудничества
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
23 отзыва
от $7
от 1 дня
#22