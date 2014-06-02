Курсовая по ТММ

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ТЗ во вложении, методички есть. 2 курс. Срок 16 января

Материалы к курсовой: ТЗ и 2 методички. Обратите внимание: дисциплина ТММ, а методички выдали по МТМ

Есть так называемые «примеры выполнения» работ. Они во вложении.

Методичка 1 http://narod.ru/disk/1930049001/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%201.rar.html

Методичка 2

http://narod.ru/disk/1930546001/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%202.rar.html

14 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$80
11 дней
рекомендую
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.

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Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад