Курсовая по ТММ

ТЗ во вложении, методички есть. 2 курс. Срок 16 января

Материалы к курсовой: ТЗ и 2 методички. Обратите внимание: дисциплина ТММ, а методички выдали по МТМ

Есть так называемые «примеры выполнения» работ. Они во вложении.

Методичка 1 http://narod.ru/disk/1930049001/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%201.rar.html

Методичка 2

http://narod.ru/disk/1930546001/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%202.rar.html