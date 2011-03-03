Диплом бизнес план

$167
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Завершен1 заявка117 просмотров

Диплом-Бизнес план создаваемого предприятия на примере....

план нужно согласовать

объем 75-80 страниц

оригинальность от 88%

таблицы, рисунки,графики, расчеты

сдача по главам,срок обсуждается индивидуально

цена 5000 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$10
30 дней
Диплом выполнен качественно, мои рекомендации!!!!
Большое спасибо за доверие и сотрудничество!

Заявки фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад