Курсовая по предмету "Строительная механика и металлические конструкции" задание большим объемом вышлю на почту
Курсовой проект по инженерной геодезии
Требуется выполнить расчетный курсовой проект по инженерной геодезии.
Проект состоит из 4х разделов.
Все материалы, ввиду большого размера – будут высланы Вам на указанный е-мейл. В них содержится подробное описание и образцы выполнения расчетов и построений.
Срок сдачи – 9 января. Ждем Ваших предложений.
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