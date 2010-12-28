Курсовой проект по инженерной геодезии

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Требуется выполнить расчетный курсовой проект по инженерной геодезии.

Проект состоит из 4х разделов.

Все материалы, ввиду большого размера – будут высланы Вам на указанный е-мейл. В них содержится подробное описание и образцы выполнения расчетов и построений.

Срок сдачи – 9 января. Ждем Ваших предложений.

13 лет назад
3A4ET
Зачёт 
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15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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