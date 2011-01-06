Реферат по истории государства и права России

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Завершен6 заявок208 просмотров

Нужен Реферат по истории государства и права России на тему: "Армения. Общественный и государственный строй. Высшие и местные органы власти и управления. Основные черты права.Туркманчайский договор 1828 года, и его историческое значение"

Объем реферата 35 страниц минимум

14 лет назад
knopa-ik
Ирина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена очень качественно и за короткое время!Очень довольна работой Ольги!)) Всем советую!
Ирина прекрасный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад