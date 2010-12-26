Курсовую работу на тему :"Организация ситуации успеха в образовательном процессе школ Германии". В практической части нужно будет указать, как различные авторы описывают ситуацию успеха в образовательном процессе школы Германии, какие методы используют учителя для ...
Дипломная работа "Управление интернет магазином"
Срок исполнения до 10-го января
Экономический вуз
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