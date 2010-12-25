Доработка курсовой

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки176 просмотров

Тема Налоговые доходы федеральн бюджета

замечания в приложении

План должен остаться этот же. Также преподаватель очень строго проверяет оформление, высылаю методичку.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
+

Заявки фрилансеров

tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад