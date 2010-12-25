Управление предприятием торговли, курсовая

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Курсовая по дисциплине «Экономические методы управления предприятиями торговли».

Тема: Прибыль в деятельности предприятия торговли, методы ее повышения и направления эффективного использования.

Требования – во вложении

Срок – месяц

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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