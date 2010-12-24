См. приложение оригинальность от 70% Есть пример диплома, он много весит. Поэтому залит на хранилище. Диплом качать здесь http://depositfiles.com/ru/files/uffwqq2a1 чертежи здесь http://depositfiles.com/files/0vplve0gc пароль к архиву 123
Диплом по страховой компании
Тема: Документационное обеспечение управления ЗАО Страховая компания "Уралсиб
План:
1. Закон Страховой компании
2. База Страховой компании
3. Требование
4. Лицензия
5. Всю базу, на которой существует Страховая компания
6. Большая глава II
1. История создания
2. Направление деятельности (структура органов управления)
2.1. Документирование деятельности;
- Бланки
- Виды документов (организационные, распорядительные, информационно справочные)
2.2. Технология работы с документами;
- организация службы ДОУ + регламентация (инструкция по делопроизводству, должностная инструкция)
- документооборот (прием, передача, регистрация)
- систематизация документов
- передача на архивное хранение
Выводы
3. Направление совершенствования ДОУ
4. Заключение 5стр
5. ссылки, законы, литература
Все необходимые материалы есть!!!! Все что указано в плане почти все есть!!!!!
Требования: оригинальность очень строго не менее 85%, объем 100стр, сноски. Все требования вышлю кого заинтересует диплом!!!!!
Жду предложений по цене!!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
См. приложениеРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $70
Добрый вечер! Необходима курсовая на тему "Учет доходов от операционной деятельности". Объем 25-27 стр. Источников лит-ры не меньше 20. Шрифт Таймс Нью Роман, 12, межстрочный интервал 1,5. Отступы на странице: 3,5 сверху; 3 слева; ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема - комплексный экономический анализ, 5 курс Методические указания и задание в приложенном архиве. Прошу указать вашу цены и возможные сроки выполнения.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать реферат по демографии. Задание в прикрепленном файле. Оплата по факту Яндексом или WM. Указывайте, пожалуйста, цену и срок. Спасибо!Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть задание и вариант. Надо курсовую и чертеж формата А1 Методичка есть! Предлагайте цену и срок выполнение! P.S методичка прикрепленаРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Подробности в файле. Вопросы и утонения, если возникнут в личку. Срок 07.01-08.01Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задание 10.6. Привод конвейера срок до 04.01Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дисциплина: бухгалтерский управленческий учет. Тема: Производственный учет - основа управленческого учета. (с практической частью) срок 02.01 делать по новым формам отчетности вступающим в действие с 2011Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема 8: Учет основных средств срок 02.01 делать по новым формам балансы ... 2011Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад