Диплом по страховой компании

Тема: Документационное обеспечение управления ЗАО Страховая компания "Уралсиб

План:

1. Закон Страховой компании

2. База Страховой компании

3. Требование

4. Лицензия

5. Всю базу, на которой существует Страховая компания

6. Большая глава II

1. История создания

2. Направление деятельности (структура органов управления)

2.1. Документирование деятельности;

- Бланки

- Виды документов (организационные, распорядительные, информационно справочные)

2.2. Технология работы с документами;

- организация службы ДОУ + регламентация (инструкция по делопроизводству, должностная инструкция)

- документооборот (прием, передача, регистрация)

- систематизация документов

- передача на архивное хранение

Выводы

3. Направление совершенствования ДОУ

4. Заключение 5стр

5. ссылки, законы, литература

Все необходимые материалы есть!!!! Все что указано в плане почти все есть!!!!!

Требования: оригинальность очень строго не менее 85%, объем 100стр, сноски. Все требования вышлю кого заинтересует диплом!!!!!

Жду предложений по цене!!!!