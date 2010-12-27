Добрый вечер! Необходима курсовая на тему "Учет доходов от операционной деятельности". Объем 25-27 стр. Источников лит-ры не меньше 20. Шрифт Таймс Нью Роман, 12, межстрочный интервал 1,5. Отступы на странице: 3,5 сверху; 3 слева; ...
Диплом по БЖД 3166
См. приложение оригинальность от 70%
Есть пример диплома, он много весит. Поэтому залит на хранилище.
Диплом качать здесь http://depositfiles.com/ru/files/uffwqq2a1
чертежи здесь http://depositfiles.com/files/0vplve0gc
пароль к архиву 123
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема - комплексный экономический анализ, 5 курс Методические указания и задание в приложенном архиве. Прошу указать вашу цены и возможные сроки выполнения.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать реферат по демографии. Задание в прикрепленном файле. Оплата по факту Яндексом или WM. Указывайте, пожалуйста, цену и срок. Спасибо!Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть задание и вариант. Надо курсовую и чертеж формата А1 Методичка есть! Предлагайте цену и срок выполнение! P.S методичка прикрепленаРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Подробности в файле. Вопросы и утонения, если возникнут в личку. Срок 07.01-08.01Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задание 10.6. Привод конвейера срок до 04.01Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дисциплина: бухгалтерский управленческий учет. Тема: Производственный учет - основа управленческого учета. (с практической частью) срок 02.01 делать по новым формам отчетности вступающим в действие с 2011Закрыт14 лет назад
Тема 8: Учет основных средств срок 02.01 делать по новым формам балансы ... 2011Закрыт14 лет назад
Теория - 10 вариант; практика - 2 вариант. Делать по новым формам баланса, и т.п. 2011 года срок до 03.01Закрыт14 лет назад
Курсовая работа по экономике предприятия. вариант 6. методичка большим объемом. вышлю на почту. срок до 10.01Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад