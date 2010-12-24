Курсовая бух. учет и аудит

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Дисциплина: бухгалтерский управленческий учет. Тема: Производственный учет - основа управленческого учета. (с практической частью)

срок 02.01

делать по новым формам отчетности вступающим в действие с 2011

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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