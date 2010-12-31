Приватный проект для Виктора Доценко.

$145
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Завершен1 заявка96 просмотров

Курсовая работа. СУБД MySQL 5.0.

MySQL
14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$145
2 дня
Второй проект делался практически параллельно с первым, что не стало помехой ни качеству, ни срокам. Ещё раз спасибо за работу. Буду обязательно обращаться ещё.
Работали по второму проекту, всё в очередной раз на высшем уровне . Спасибо.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад