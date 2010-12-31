Курсовой проект расчет главной пары ведущего моста автомобиля газ 3307 , материалы по ссылке http://help-s.ru/files/JCb06nX Жду заявок, срок 2 недели
Приватный проект для Виктора Доценко.
Курсовая работа. СУБД MySQL 5.0.
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