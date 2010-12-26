Машины и оборудование

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Тема: Буровой трехпоршневой насос с заданным давлением нагнетания.

Данные для расчета:

Типоразмер: УНБТ-950

Предельное давление нагнетания, МПа: 32

Приводная мощность, кВТ: 960

Обязательные чертежи графической части:

1 лист ( Общий вид бурового трехпоршневого насосного агрегата. Общий вид бурового трехпоршневого насоса. Гидравлическая схема буровой установки в которой использован трезпоршневой насос.)

2 лист ( Узел гидравлической части бурового трехпоршневого насоса. Узел механической части бурового трехпоршневого насоса. Узел клапана (впускного, выпускного). Узел крейцкопфа. Узел цилинропоршневой пары.)

3 лист (Кинематическая схема бурового трехпоршневого насосного агрегата. Расчетная характеристика бурового трехпоршневого насоса)

4 лист – чертежи деталей (Поршень. Цилиндр. Клапан. Седло. Корпус. Шток.)

Обязательные расчеты:

1. Расчет полезной мощности

2. Расчет давления нагнетания

3. Расчет общего КПД насоса

4. Проверка прочности гидравлической коробки

5. Проверка прочности цилиндровой втулки

6. Проверка штока на сжатие и продольную устойчивость

Дополнительные расчеты:

7. Проверка клапана на стук

8. Проверка тарели клапана на прочность и выносливость

9. Расчет шпонки приводного вала на срез

Срок сдачи строго 26.12.10

14 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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