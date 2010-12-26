Предмет: Электроника и автоматика физических установок Тема или краткое описание работы: Разработка преобразователя данных из последовательной формы в параллельную и обратно(сериализатор/десериализатор) Количество страниц: 60-90 Срoк сдачи: 25.01.2011 Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой ...
Машины и оборудование
Тема: Буровой трехпоршневой насос с заданным давлением нагнетания.
Данные для расчета:
Типоразмер: УНБТ-950
Предельное давление нагнетания, МПа: 32
Приводная мощность, кВТ: 960
Обязательные чертежи графической части:
1 лист ( Общий вид бурового трехпоршневого насосного агрегата. Общий вид бурового трехпоршневого насоса. Гидравлическая схема буровой установки в которой использован трезпоршневой насос.)
2 лист ( Узел гидравлической части бурового трехпоршневого насоса. Узел механической части бурового трехпоршневого насоса. Узел клапана (впускного, выпускного). Узел крейцкопфа. Узел цилинропоршневой пары.)
3 лист (Кинематическая схема бурового трехпоршневого насосного агрегата. Расчетная характеристика бурового трехпоршневого насоса)
4 лист – чертежи деталей (Поршень. Цилиндр. Клапан. Седло. Корпус. Шток.)
Обязательные расчеты:
1. Расчет полезной мощности
2. Расчет давления нагнетания
3. Расчет общего КПД насоса
4. Проверка прочности гидравлической коробки
5. Проверка прочности цилиндровой втулки
6. Проверка штока на сжатие и продольную устойчивость
Дополнительные расчеты:
7. Проверка клапана на стук
8. Проверка тарели клапана на прочность и выносливость
9. Расчет шпонки приводного вала на срез
Срок сдачи строго 26.12.10
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