Диплом по педагогике

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Закрыт5 заявок185 просмотров

Вид работы:Диплом

Название:Педагогические условия развития эмоциональной отзывчивости у младших дошкольников 3-4 года средствами музыкального фольклора

Количество страниц:50-70 стр.

Комментарии:Написать именно музыкальный фольклор,  рассмотреть не эмоции, а  эмоциональную отзывчивость, написать компоненты эмоциональной отзывчивости, объяснить почему при одних и тех же условиях разная эмоциональная отзывчивость у детей. Написать 3 вывода (1- после  теоретической часть, 2- после практической, 3- заключение).

 Сделать приложение (таблицы, анкеты, диаграммы и др.)

 Обязательно в работе указывать литературу.

 Указать конкретно чьи методики будут использованы по эмоциональной отзывчивости на музыкальный фольклор для младших дошкольников в теоретической части и на основание их делать практическую часть.

Первая глава есть, ее нужно доработать. Плюс вторая глава.

Сроки - минимальные.

14 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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