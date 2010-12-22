Диплом по педагогике

Вид работы:Диплом

Название:Педагогические условия развития эмоциональной отзывчивости у младших дошкольников 3-4 года средствами музыкального фольклора

Количество страниц:50-70 стр.

Комментарии:Написать именно музыкальный фольклор, рассмотреть не эмоции, а эмоциональную отзывчивость, написать компоненты эмоциональной отзывчивости, объяснить почему при одних и тех же условиях разная эмоциональная отзывчивость у детей. Написать 3 вывода (1- после теоретической часть, 2- после практической, 3- заключение).

Сделать приложение (таблицы, анкеты, диаграммы и др.)

Обязательно в работе указывать литературу.

Указать конкретно чьи методики будут использованы по эмоциональной отзывчивости на музыкальный фольклор для младших дошкольников в теоретической части и на основание их делать практическую часть.

Первая глава есть, ее нужно доработать. Плюс вторая глава.

Сроки - минимальные.