Курсовая по оценке собственности

Вид работы Курсовая работа

специальности «Финансы и кредит»

специализации «Оценка собственности»

Тема Определение рыночной стоимости персонального компьютера..

Срок 29.12.10

Объем 30 стр.

Требования к работе

Всего 2 главы. В каждой главе по 3 параграфа.

Введение - 3 стр. (актуальность, цель, задачи, объект, предмет, разработанность темы – кем, когда исследовалась и т.д.)

Глава 1. – 2-3 параграфа . В конце главы краткий вывод

Глава 2. – 2-3 параграфа ). В конце главы краткий вывод

Заключение –3 стр. (выводы по задачам, и следовательно по каждому параграфу)

Сноски внизу под чертой. Список литературы 25 источников минимум. Литература не старше 2006 г.

Приложения обязательны

Стоимость: 600р

Примечания Отчет на плагиат минимум 70%, Оформление по ГОСТу,