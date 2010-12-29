Предмет: Бух. учет Вид работы: Дипломная работа Тема: Организация и ведение бух.учета на предприятиях общественного питания на примере ресторана-клуба Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 20 дней
Курсовая по оценке собственности
Вид работы Курсовая работа
специальности «Финансы и кредит»
специализации «Оценка собственности»
Тема Определение рыночной стоимости персонального компьютера..
Срок 29.12.10
Объем 30 стр.
Требования к работе
Всего 2 главы. В каждой главе по 3 параграфа.
Введение - 3 стр. (актуальность, цель, задачи, объект, предмет, разработанность темы – кем, когда исследовалась и т.д.)
Глава 1. – 2-3 параграфа . В конце главы краткий вывод
Глава 2. – 2-3 параграфа ). В конце главы краткий вывод
Заключение –3 стр. (выводы по задачам, и следовательно по каждому параграфу)
Сноски внизу под чертой. Список литературы 25 источников минимум. Литература не старше 2006 г.
Приложения обязательны
Стоимость: 600р
Примечания Отчет на плагиат минимум 70%, Оформление по ГОСТу,
Заявки фрилансеров
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