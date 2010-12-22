Предмет: Бух. учет Вид работы: Дипломная работа Тема: Организация и ведение бух.учета на предприятиях общественного питания на примере ресторана-клуба Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 20 дней
Диплом по психологии
Тема дипломной работы по психологии: "Особенности взаимоотношения ребенка старшего дошкольного возраста со взрослыми."
ВУЗ - ТГГПУ
Сроки на проверку - 10 дней (это черновой материал)
Сроки сдачи дипломной работы - 15 января (готовая работа)
Примерные книги по которым мы работаем: Л.Д. Столяренко\ В.С. Мухина\ Г.А. Урунтаева\ И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан, Крутетский, Филатов, Котова.
Нужна теоретическая часть, состоящая из нескольких глав (в зависимости как пойдет работа) и практической части (различные диагностики в начале до бесед, различные беседы с родителями, с педагогами в частности только дошкольного возраста, с детьми, затем диагностики после проведенной беседы. Диагностики оформляются в виде таблицы и в конце делаются выводы.В диагностиках обязательно надо указывать детского сада, район, адрес, фамилии и имена детей - это все можно выдумать, проверяться не будет. Можно включить различные игры с детьми и с родителями, праздники и т.д.
Акцент делаю:
1. на дошкольное воспитание
2. работа с детьми старшего дошкольного возраста
3. работа с родителями и педагогами ДОУ совместно с детьми старшего дошкольного возраста
4. общее количество листов вместе с практической частью минимум 60 листов.
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