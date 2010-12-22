Диплом по психологии

Тема дипломной работы по психологии: "Особенности взаимоотношения ребенка старшего дошкольного возраста со взрослыми."

ВУЗ - ТГГПУ

Сроки на проверку - 10 дней (это черновой материал)

Сроки сдачи дипломной работы - 15 января (готовая работа)

Примерные книги по которым мы работаем: Л.Д. Столяренко\ В.С. Мухина\ Г.А. Урунтаева\ И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан, Крутетский, Филатов, Котова.

Нужна теоретическая часть, состоящая из нескольких глав (в зависимости как пойдет работа) и практической части (различные диагностики в начале до бесед, различные беседы с родителями, с педагогами в частности только дошкольного возраста, с детьми, затем диагностики после проведенной беседы. Диагностики оформляются в виде таблицы и в конце делаются выводы.В диагностиках обязательно надо указывать детского сада, район, адрес, фамилии и имена детей - это все можно выдумать, проверяться не будет. Можно включить различные игры с детьми и с родителями, праздники и т.д.

Акцент делаю:

1. на дошкольное воспитание

2. работа с детьми старшего дошкольного возраста

3. работа с родителями и педагогами ДОУ совместно с детьми старшего дошкольного возраста

4. общее количество листов вместе с практической частью минимум 60 листов.